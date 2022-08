Hongrie : des lacs disparaissent à cause d'une vague de sécheresse inédite

01:51

Depuis le début de l'été, la chaleur et la sécheresse frappent la quasi totalité de l'Union européenne. Alors que plus de 660 000 hectares de forêt ont brulé sur le territoire européen, la Hongrie n'est pas épargnée, et subit une sécheresse intense : des lacs disparaissent, et le niveau du Danube est au plus bas.