Inondations au Soudan : au moins 75 morts à travers le pays

01:28

Au moins 75 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'habitations endommagées ou détruites au Soudan en raison des pluies torrentielles qui s'abattent depuis le début de la saison des pluies en mai, a affirmé la police mardi 16 août. Les dégâts sont considérables, et une crise alimentaire menace ce pays qui figure déjà parmi les plus pauvres de la planère.