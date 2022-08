Ukraine : des agriculteurs peinent à écouler leur stock malgré l'accord sur les céréales

01:56

Une dizaine de cargos a quitté l'Ukraine depuis la signature de l'accord sur les céréales à Istanbul. Un déblocage dont se satisfont les autorités ukrainiennes mais qui laisse de côté les agriculteurs les plus modestes, qui ne parviennent pas à vendre leur stock et manquent donc de moyens pour la récolte à venir. Reportage des envoyés spéciaux de France 24 en Ukraine Mélina Huet, Rob Parsons et Raid Abu Zaideh.