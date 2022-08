Cameroun : la Fécafoot change d'équipementier, le Coq Sportif demande "le respect de son contrat"

On en vient à ce litige entre l'équipementier français le Coq sportif et la Fédération Camerounaise de Football. La Fécafoot a signé un contrat de trois ans avec l'équipementier américain One All Stars, alors que son contrat avec le coq sportif est en cours jusqu'à 2023. La marque française compte bien obtenir réparation devant la justice.