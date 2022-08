La dépigmentation volontaire de la peau, une pratique dangereuse

Et ce soir on va vous parler de la dépigmentation volontaire, un phénomène qui existe sur tout les continents et qui fait des dégâts en Afrique...Les méthodes utilisées sont dangereuses mais le matraquage publicitaire et le diktat de l'esthétique l'emportent souvent sur la peur des effets secondaires. Pour en parler nous recevons ce soir Hannelore Ver-Ndoye auteure de "Décolorés" un ouvrage qui revient justement sur ce phenomène.