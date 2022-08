Tensions Serbie/Kosovo : Josep Borrell reçoit les dirigeants des deux pays

Le chef de la diplomatie de l’Union européenne, Josep Borrell, a entamé, jeudi 18 août, à Bruxelles, des entretiens avec les dirigeants de la Serbie et du Kosovo, après un regain de tensions suscité par de nouvelles règles administratives et frontalières dénoncées par Belgrade. Des échanges qui s'annoncent difficiles car Aleksandar Vucic et Albin Kurti semblent camper sur leurs positions. Les précisions de Laurent Rouy depuis Belgrade.