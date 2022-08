Corse : l'île endeuillée au lendemain d'intempéries meurtrières

02:07

La Corse a été frappée jeudi 18 août par de violents et soudains orages qui ont fait cinq morts, mais la vigilance orange a été levée vendredi matin par météo France, après une nuit plus calme. Les dégâts sont considérables, et l'ambiance demeure pesante sur l'île de Beauté.