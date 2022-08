Intempéries : l'ensemble de l'Europe touchée par des tempêtes meurtrières

01:07

France, Italie, Autriche, Slovénie... des vents violents, des tempêtes et des orages ont frappé de nombreux pays d'Europe depuis jeudi 18 août. Les dégâts sont considérables, et la situation préoccupante alors que ces épisodes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents.