Otan : le groupement tactique de Bulgarie effectue le "plus grand exercice jamais réalisé"

Des troupes bulgares, britanniques et américaines s'entraînent au sein du groupement tactique multinational de l'OTAN en Bulgarie. © AFP

Vidéo par : Héloïse MÉLAN

Aux frontières est de l'Europe, l'Otan déploie de plus en plus de troupes pour renforcer sa stratégie de dissuasion. Des troupes bulgares, britanniques et américaines s'entraînent au sein du groupement tactique multinational de l'Ota, en Bulgarie pendant l'exercice Platinum Lion 22. Rassemblant 450 hommes, c'est le plus gros exercice de ce nouveau groupement tactique, déployé en mars pour faire face à la menace russe.