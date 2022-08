Rentrée politique en France : de lourds dossiers attendent le gouvernement

C'est l'heure de la rentrée pour le gouvernement et le premier Conseil des ministres aura lieu mercredi 24 août. Crise énergétique, assurance chômage, Conseil National de la refondation, les dossiers sont lourds et nombreux. L'exécutif se dit confiant mais il devra composer avec une configuration politique inédite qui devrait limiter sa marge de manoeuvre et l'obliger à des "alliances" ponctuelles.