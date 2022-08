En Côte d’Ivoire, sauver la "perle des lagunes" de la pollution avant qu’il ne soit trop tard

Côte d'Ivoire pollution

Vidéo par : Juliette MONTILLY Suivre

Elle fait le charme de la capitale économique ivoirienne et de ses environs, mais la "perle des lagunes" a perdu de son éclat. Béago, un village de pêcheurs situé sur les rives de la lagune, croule sous les déchets plastiques et les ordures. À cause des odeurs nauséabondes et de la pollution, la majorité des villageois ont dû abandonner la pêche, pourtant principale source de revenus.