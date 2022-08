Guerre en Ukraine : "l’hiver va compliquer les choses"

05:38

Le 24 août 1991 l’Ukraine se libérait du joug soviétique. Le 24 février 2022, les Russes envahissaient l’Ukraine. Et ce 24 août les Ukrainiens célèbrent tristement cette fête de l’indépendance. Inquiet, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrété le couvre-feu dans plusieurs grandes villes. Selon Tetyana Ogarkova, journaliste, responsable du département international de l’Ukraine Crisis Center, invitée de France 24, "il nous faut tenir cette journée et continuer la résistance dès demain" et d’ajouter "il n’y a pas d’autres moyens pour nous de survivre que de se battre que de résister à cette agression […] injustifiée, injuste, cruelle et parfois inhumaine".