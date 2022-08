Au Pakistan, la mousson provoque des inondations meurtrières

02:04

Vidéo par : Sonia GHEZALI

Au Pakistan, les pluies dévastatrices de la mousson ont déjà tué cette année près d'un millier de personnes et quelque 500 000 têtes de bétail, tandis que des cas de choléra ont par ailleurs été signalés. Dans certaines provinces, il est tombé ce mois-ci jusqu'à 780 % de pluie en plus que la moyenne enregistrée au mois d'août l'année dernière. Les habitants des provinces du Baloutchistan, de Khyber Pakhtunkhwa et du Sind vivent un enfer alors que le pic de la crue est attendu dimanche.