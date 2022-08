Mission Artémis 1 : les Etats-Unis de nouveau à la conquête de la Lune

Mission Artémis 1 : les Etats-Unis de nouveau à la conquête de la Lune

Cinquante ans après le dernier vol d'Apollo, l'heure est venue pour Artémis de prendre le relais : la fusée la plus puissante du monde s'apprête à faire son baptême de l'air lundi 29 août depuis la Floride, et à lancer du même coup le programme américain de retour sur la Lune. Pour la Nasa, l'événement est hautement symbolique. Il doit incarner l'avenir de l'agence spatiale, et prouver qu'elle est toujours capable de rivaliser, notamment face aux ambitions de la Chine ou de SpaceX.