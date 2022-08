"Tentative d'extorsion" de Paul Pogba : enquête ouverte en France, le footballeur entendu

La star de l'équipe de France de football et de la Juventus Turin Paul Pogba a dénoncé dimanche des "menaces" et des "tentatives d'extorsion en bande organisée" à son encontre, dans un communiqué signé de ses avocats et de son agente réagissant aux déclarations de son frère Mathias.