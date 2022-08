Inondations au Pakistan : destructions, manque de vivres, maladies... le calvaire de la population

Dans le district de Dera Ghazi Khan, des déplacés s'arrachent des sacs de nourriture

Le Pakistan fait face aux "pires inondations en trente ans," selon les autorités. Depuis juin, les pluies de mousson ont causé la mort de plusieurs centaines de personnes, ravagé de nombreuses infrastructures et plus d’un million d’habitations. Conséquences: des millions de Pakistanais se retrouvent sans domicile, sans nourriture ou eau potable et parfois en mauvaise santé.