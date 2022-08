Guerre en Ukraine : fin des visas touristiques pour les Russes en Europe ?

02:20 © France24

Les ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept, réunis à Prague mardi et mercredi, devraient s'accorder sur une restriction des délivrances de visas aux ressortissants russes et lancer le débat sur une interdiction plus générale, promue notamment par la Finlande et les Etats baltes mais qui ne fait pas l'unanimité, selon des responsables européens.