Inondations au Pakistan : "les dernières nouvelles restent extrêmement préoccupantes"

08:21

Depuis trois mois le Pakistan est dévasté par des pluies de mousson diluviennes. Plus d'un millier de personnes sont mortes. Les ONG sur place tentent d'aider un pays dévasté. Selon David Annequin, responsable de la cellule "urgence" de Médecins du Monde, invité de France 24, "il faut essayer d'être le plus inventif possible pour essayer de leur apporter l'aide". Il souligne également, " nous sommes très préoccupés par le risque de malaria ou de dengue voire de choléra". Explications.