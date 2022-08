Ukraine : Kherson, début d'une bataille capitale

Ukraine : Kherson, début d'une bataille capitale

Les forces ukrainiennes ont lancé une vaste contre-offensive destinée à reprendre le contrôle de la ville de Kherson et de sa région, dans le sud du pays, occupée par les troupes russes depuis le début de l'invasion. Cette bataille, dans laquelle une victoire ukrainienne constituerait un tournant majeur de la guerre, s'annonce toutefois longue et difficile pour Kiev, les Russes ayant eu plusieurs mois pour fortifier et renforcer leurs positions.