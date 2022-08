Ukraine : une équipe de l'AIEA en route vers la centrale de Zaporijjia

02:08

Vidéo par : James ANDRE

Les inspecteurs de l'Agence Internationale de l'énergie atomique sont en route pour Zaporijjia et la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Une centrale de l'Est de l'Ukraine prise entre deux feux, occupée par l'armée russe. Ces experts ont quitté Kiev et espèrent être sur place d'ici la fin de la journée. Il doivent notamment évaluer les dégâts qu'auraient subi ces installations sensibles mais leur parcours s'annonce déjà semé d'embuches. Le point avec notre envoyé spécial à Zaporijjia, James André