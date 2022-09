France : Macron réunit un Conseil de défense sur la crise énergétique

Après avoir décrété "la fin de l'abondance" et appelé à la "sobriété", Emmanuel Macron réunit vendredi matin un Conseil de défense inédit pour faire le point sur l'approvisionnement en gaz et en électricité et examiner les scénarios afin d'éviter les pénuries. Les explications de Julien Sauvaget, journaliste France 24.