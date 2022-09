Nigeria : redonner une seconde vie aux arbres abimés

Lambert Shumbusho sculpte des meubles originaux (table, plateaux de table et bancs) à partir de troncs d'arbres tombés, de racines déterrées et de branches de bois dur trouvées au bord des rivières et dans les marécages. Cet autodidacte a fondé Shumbusho Designs, une structure qui emploie une dizaine de personnes.