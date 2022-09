À Gaza, brûler le plastique pour en faire du carburant pas cher

À Gaza, le prix de l'essence est l'un des plus élevés du Proche-Orient et la population, l'une des plus pauvres. Pour remédier à cette crise, Mahmoud al-Kafarneh et ses frères ont eu une idée : faire brûler des bouteilles de plastique pour en extraire du carburant.