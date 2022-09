Hong Kong : les animaux victimes de l'exode massif des habitants

Hong Kong connaît une forte augmentation du nombre d'abandons d'animaux de compagnie en raison de l'exode des résidents, exténués par le contexte politique répressif et les restrictions sanitaires parmi les plus strictes au monde. Face au coût exorbitant de la relocalisation et à la législation sévère en matière de transport, les propriétaires d'animaux de compagnie sont parfois contraints à les laisser derrière eux.