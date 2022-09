Pakistan : la population combat la montée des eaux

02:12

Vidéo par : Sonia GHEZALI

A Sehwan, dans le sud du Pakistan, le lac Manchar déborde, détruit les récoltes et oblige les habitants à fuir. Pour tenter de contenir le lac, les autorités invitent les habitants à aider à construire des digues et un canal de dérivation, alors q'un tiers du Pakistan est sous les eaux, après plusieurs mois de pluies de mousson record, qui ont fait 1 300 morts et détruit habitations, commerces, routes et ponts.