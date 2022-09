Soldat russe en Ukraine : "j'ai dit non à la guerre"

03:34

Pavel est un ancien parachutiste dans l'armée russe, et il a déserté l'Ukraine pour arrêter "cette guerre inutile". Il témoigne alors qu'il s'est réfugié en France, et affirme que beaucoup d'autres militaires russes sont dans ce cas et refusent désormais de se battre.