Attentat de Nice : six ans après, que sait-on de l'assaillant, des revendications ?

06:28 Attentat de Nice : six ans après, que sait-on de l'assaillant, des revendications ? © France24

Le procès de l'attentat de Nice, qui avait fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016, s'est ouvert lundi 5 septembre à Paris. Six ans après, Wassim Nasr, journaliste spécialiste des mouvements jihadistes à France 24, fait le point sur le profil de l'assaillant Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, ses revendications mais également sur la menace du groupe Etat islamique en France.