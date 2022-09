Déplacements en jets privés : le PSG sous le feu des critiques après les propos de son entraîneur

01:47

"Arrogance", "don't look up", "mépris", "déconnexion". Il aura suffi d'un fou rire de Kylian Mbappé suivi d'un trait d'ironie de Christophe Galtier sur le recours aux chars à voile dans les déplacements du PSG, au lieu d'avions privés très émetteurs de carbone, pour déclencher une tornade médiatique et politique.