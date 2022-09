France : sans gaz, les usines de yaourts craignent l'arrêt de la production

02:17 Dans l'usine d’Eurial Ultrafrais à Jouy (Yonne) © France24

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Alors que le géant russe Gazprom a coupé les vannes du gazoduc Nord Stream 1 qui dessert plusieurs pays européens, invoquant des raisons techniques, la France craint de plus en plus une pénurie de gaz russe. Face à cette crise énergétique, certains industriels de l’Hexagone retiennent leur souffle. C’est le cas de l'usine d'Eurial, dans l'Yonne, qui produit des yaourts. Si le gaz russe venait à manquer, elle ne pourrait plus pasteuriser le lait, ce qui entraînerait un arrêt de la production.