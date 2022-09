Salvador : la désillusion après un an d’utilisation du bitcoin

Au Salvador, le bitcoin est devenu une monnaie légale, au même titre que le dollar, depuis un an. Au début, le président voulait croire que cela pourrait permettre aux nombreux émigrés d’échanger de l’argent facilement avec leur famille restée au Salvador, et créer de la richesse pour renforcer l’économie. Mais aujourd’hui, le cours de la cryptomonnaie est en chute libre, la population ne l’utilise presque plus et le pays perd des millions en s’accrochant au bitcoin alors que la FMI réclame régulièrement au pays d’abandonner définitivement ce moyen de paiement peu sûr.