États-Unis : New York s'inquiète d'une résurgence de la polio, maladie incurable

02:36 Un assistant de laboratoire collecte des échantillons d'eau usée de New York au Queens College. © Angela Weiss, AFP

Cet été, les États-Unis ont enregistré un cas de poliomyélite, un jeune Américain de 20 ans, alors que la maladie a été éradiquée dans la majorité des pays du monde – à l’exception du Pakistan et de l’Afghanistan –, selon l’ONU. Le virus a également été détecté dans les eaux usées de New York, suggérant une contamination plus large. Alors qu’il n’existe aucun traitement curatif contre cette maladie, les autorités sanitaires de l’État exhortent la population à se faire vacciner rapidement.