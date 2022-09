Haïti : paralysie de l'île par des manifestations violentes

01:44

Des milliers de personnes dans la capitale haïtienne et dans d'autres grandes villes ont organisé de nouvelles manifestations depuis plusieurs jours pour exiger davantage de sécurité, des biens plus abordables et la démission du Premier ministre Ariel Henry. L'île est de plus en plus instable depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021, les gangs devenant de plus en plus puissants alors que l'administration Henry ne cesse de repousser la date des élections générales prévues l'année dernière.