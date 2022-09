Reine Elizabeth II : fébrilité ambiante autour de l'état de santé d'une "icône mondiale"

Les équipes médicales de la reine Elizabeth II, âgée de 96 ans, ont fait part de leur préoccupation sur l’état de santé de la souveraine, qui se trouve dans sa résidence écossaise de Balmoral. La fin de son règne devient de plus en plus probable, et Philip Turle revient sur l'importance de l'icône de la reine Elizabeth au niveau mondial.