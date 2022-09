Ukraine : une nouvelle aide militaire colossale pour Kiev

01:24

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken était jeudi 8 septembre en Ukraine pour une visite surprise et y évoquer une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins afin de faire face à la Russie. Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'Etat à la Défense Lloyd Austin avait annoncé une aide de 675 millions de dollars à l'Ukraine en livraison d'armements, de munitions et de HIMARS, des systèmes d'artillerie qui ont déjà permis à Kiev de frapper les lignes d'approvisionnement russes.