Décès d'Elizabeth II : les institutions européennes saluent la mémoire de la souveraine

04:42 © France 24

La reine d'Angleterre est morte, jeudi, à l'âge de 96 ans, dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Monarque de quinze nations et cheffe du Commonwealth, Elizabeth II a régné pendant sept décennies. Une période durant laquelle l'Union européenne s'est construite, la plupart du temps sans le Royaume-Uni. Pourtant, la reine, sans jamais le dire, a toujours eu l'air de défendre l'Europe et au lendemain de sa mort, les dirigeants des institutions saluent sa mémoire. Les précisions des journalistes de France 24 Alix Le Bourdon et Gauthier Rybinsky.