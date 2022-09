Décès d'Elizabeth II : les pays du Commonwealth rendent hommage à la reine

02:01

Les hommages du monde entier ont afflué dès l'annonce du décès. Le président français Emmanuel Macron a salué "une amie de la France, une reine de cœur" ayant "marqué à jamais son pays et son siècle". Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné "la grâce, la dignité et le dévouement" d'Elizabeth II, qui a été une "présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur". De son côté, le président américain Joe Biden a salué "une femme d'État d'une dignité et d'une constance incomparables".