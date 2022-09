Décès d'Elizabeth II : Vladimir Poutine ne sera pas présent aux obsèques de la reine

La reine d'Angleterre est morte, jeudi, à l'âge de 96 ans, dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Monarque de quinze nations et cheffe du Commonwealth, Elizabeth II a régné pendant sept décennies. Le drapeau britannique a été mis en berne au palais de Buckingham et les hommages affluent du monde entier. Pourtant, vu la situation géopolitique et l'invasion de l'Ukraine, Vladimir Poutine sera le grand absent des obsèques de la reine.