Elizabeth II : une reine profondément européiste ?

04:35 © reuters

La reine d'Angleterre est morte, jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Monarque de quinze nations et cheffe du Commonwealth, Elizabeth II a régné pendant sept décennies. Le drapeau britannique est en berne au palais de Buckingham et les hommages affluent du monde entier. La chroniqueuse spécialiste des questions européennes à France 24, Caroline de Camaret, revient sur les liens entre la reine et l'Europe.