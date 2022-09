Royaume-Uni : entre deuil et acclamation au nouveau roi au lendemain du décès d'Elizabeth II

07:54

Elle s’est éteinte « paisiblement », dans son château de Balmoral, en Écosse, après un long règne de 70 ans. L’annonce du décès d’Elizabeth II jeudi 8 septembre, a soulevé une grande vague d’hommages et de tristesse dans le pays. Dans le même temps, les Britanniques acclament le nouveau roi Charles III, fils d'Elizabeth âgé de 73 ans. Stéphanie Antoine et Dominic Grieve, ancien procureur général britannique et ancien membre du Parlement sont en direct de Londres pour commenter les événements de ces dernières 24 heures.