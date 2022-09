Charles III devant le Parlement : "Je ne peux m'empêcher de ressentir le poids de l'Histoire"

01:40

Le roi Charles III et la reine consort Camilla ont reçu dans la matinée au Parlement, à Londres, les condoléances des présidents des deux chambres. Ils s'envolent ensuite pour Edimbourg et se rendront d'abord au palais royal d'Holyroodhouse, où se trouve le corps de la reine. Une procession rejoindra la cathédrale Saint-Gilles à laquelle se joindront le roi et la reine consort, qui marcheront derrière le corbillard.