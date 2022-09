Crise énergétique en France : un bouclier tarifaire maintenu mais moins protecteur

01:38 © AFP

Le bouclier tarifaire sur l'énergie sera prolongé en France en 2023, avec un plafonnement de la hausse des prix à 15% pour le gaz en janvier 2023 et 15% pour l'électricité en février, a annoncé mercredi la Première ministre Elisabeth Borne. La journaliste de France 24 Joanna Sitruk explique le fonctionnement de ce bouclier et montre que les factures d'électricité et de gaz des français vont tout de même augmenter.