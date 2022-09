France : un changement de politique de rapatriement depuis juillet 2022

06:52

Vidéo par : Wassim NASR

Alors que la CEDH doit se prononcer sur le rapatriement de familles de jihadistes français mercredi 14 septembre, Wassim Nasr, journaliste spécialiste des mouvements jihadistes chez France 24, rappelle la réalité des conditions de vie des enfants qui vivent dans les camps de réfugiés en Syrie et au delà. Il fait aussi un point sur les dernières attaques jihadistes dans la région, et souligne à quel point la question du rapatriement des enfants et des mères est épineuse, au regard de la situation géopolitique de la région.