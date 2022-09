RD Congo : les pêcheurs acrobates du fleuve Congo veulent développer le tourisme

Les chutes Wagenya, sur le fleuve Congo, sont considérées comme l’un des plus beaux sites touristiques de la République démocratique du Congo. C’est à cet endroit que travaillent les pêcheurs acrobates, réputés pour leur technique de pêche ancestrale et unique au monde. Ces dernières années, leur activité ne leur permet plus de vivre correctement alors ils misent sur le développement touristique des chutes pour améliorer leurs revenus. Un souhait qui devrait se concrétiser.