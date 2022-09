Ukraine : Bogorodychne, ville fantôme entre deux fronts

01:50

Le village de Bogorodychne, à la frontière du Donbass, a été pris et repris plusieurs fois par les Ukrainiens et les Russes sur la ligne de front. L'église démolie, ses dômes dorés tombés au sol, et presque toutes les maisons de ce village de 750 habitants avant la guerre portent les traces de violents combats.