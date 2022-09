Cameroun : la population fait face à une pénurie d'eau potable

02:09

Au Cameroun, depuis plus d'un mois à Yaoundé, les populations font face à une pénurie d’eau potable. Pour expliquer cette pénurie, la CAMWATER, la société nationale chargée de la distribution de l'eau au Cameroun évoque des dysfonctionnements structurels, la démographie galopante de la ville, l'étiage sévère et les casses, fuites et vols de réseaux causés par des brigands...ou les coupures d'électricité intempestives de la société qui fournit l'électricité.