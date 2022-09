En Afrique, tout le monde ne pleure pas la reine Elizabeth II

03:58 En Afrique, tout le monde ne pleure pas la reine Elizabeth II © AFP - SIMON MAINA

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Du Kenya au Nigeria, en passant par l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, la mort de la reine Elizabeth II a suscité une avalanche de condoléances de la part des chefs d'État africains qui ont loué une dirigeante "extraordinaire" et "admirable". Mais le décès de la monarque a également ravivé un débat sensible sur le passé colonial en Afrique et sur le rôle de la reine comme cheffe d'État durant la domination britannique sur plusieurs pays du continent.