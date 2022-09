Mexique : un séisme de magnitude 7,4 fait au moins un mort

01:41

Un fort séisme de magnitude 7,4 a frappé ce lundi 19 septembre l’ouest du Mexique et a été ressenti jusque dans le centre de Mexico. Ce tremblement de terre est survenu le même jour que les séismes dévastateurs des 19 septembre 1985 et 2017, a indiqué l’institut sismologique national. Quelques heures plus tôt, le président Obrador assistait à une célébration pour saluer la mémoire des morts des autres séismes.