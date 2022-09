Côte d'Ivoire : manifestation en soutien aux soldats détenus au Mali

Et justement lors de ce sommet demain à New York il sera aussi question de la crise diplomatique entre la Cote d'Ivoire et le Mali. La tension est vive entre les deux pays depuis l'arrestation et la mise en détention de 46 soldats ivoiriens à Bamako accusé par le Mali d'être des mercenaires... A Abidjan, plusieurs centaines de personnes ont défilé mardi pour réclamer leur libération.