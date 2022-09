Refus de visas pour la France : la colère des Marocains devant le manque d'explications

02:29

Depuis le mois de septembre 2021, les conditions d'obtention de visa pour les ressortissants du Maghreb sont de plus en plus drastiques. Dernièrement, un retour à la normale semble effectif pour les Tunisiens et des facilités sont annoncées pour les Algériens, mais les demandes de visas pour la France faites par les Marocains, reçoivent de plus en plus de refus. L'ensemble des couches de la population est touché par cette situation et notamment un grand nombre d'étudiants, pour qui le risque de perdre une année d'étude semble inévitable.