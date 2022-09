France : des "vignerons pirates" cassent les codes des vins de Bordeaux

02:16 Laurent Cassy, propriétaire du Château Chillac et vigneron "pirate" © France24

Vidéo par : Laura MOUSSET Suivre

Dans le Bordelais, un collectif de "vignerons pirates", prône l'innovation et fait bouger les dogmes du vin bordelais, en proposant notamment du vin orange et des cépages locaux oubliés. Ils produisent des vins biologiques, “à mi-chemin entre les grands crus inaccessibles et les vins vendus en vrac en grande surface", selon un membre de l’Union des vignerons Bordeaux pirate. Leurs premières cuvées labellisées verront le jour fin octobre.